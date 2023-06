Gigi Becali: „Am dat vreo 7 afară!”

Finanțatorul lui FCSB, Gigi Becali, a declarat că atacantul Billel Omrani nu va mai continua la vicecampioana România și în sezonul următor. La fel ca și alți jucători.

„Ați văzut, am dat vreo 7 afară. Vii la FCSB și ai contract un an, nu pe 3, 4. Un an, plus încă 3 ani, 4 ani. Nu-mi place de tine, pleci. Omrani stat un an după a plecat acasă. Eu așa fac, dacă îmi place unul, îl iau și gata.

Dacă nu e bun, asta e, pleacă. S-a mai întâmplat, așa a fost și cu Mamut, l-am luat de la Craiova, nu a mers, a plecat. Omrani mi-a plăcut, dar îl dau. Mă mai înșel. Îl mai întreb pe MM, el se uită la meciuri”, a declarat Gigi Becali, patronul FCSB.

Gigi Becali, finanțatorul lui FCSB, este de părere că Farul lui Gică Hagi nu se bazează pe fotbaliști cu nume și că toate rezultatele i se datorează mai ales „Regelui”.

Becali mai crede și că echipa lui Mihai Rotaru, CSU Craiova, se va lupta la anul pentru câștigarea campionatului.

„Echipa pe care o văd eu acum este Craiova, are jucători valoroşi. Nu neapărat că a venit Mitriţă, dar este o echipă valoroasă.

Nu ştiu ce s-a greşit acolo ( n.r. la Universitatea Craiova), ceva s-a greşit, dar sunt jucători valoroşi.

Hagi, chiar dacă n-are jucători, strânge 11 şi te bate, pe munca lui, pe ştiinţa lui. Adună acum jucătorii liberi şi face echipă”, a declarat Gigi Becali.