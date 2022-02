Gigi Becali, amuzat de anunţul lui Victor Piţurcă în cazul CSA Steaua: ,,Pot doar să râd! E echipă de amatori”

Gigi Becali (63 de ani), patronul celor de la FCSB, a reacţionat după ce Victor Piţurcă (65 de ani) a anunţat că o compania americană voia să investească la Clubul Sportiv al Armatei Steaua.

Omul de afaceri se amuză după cele spuse de antrenorul de fotbal. Gigi Becali îi consideră pe cei de la CSA Steaua ,,amatori”, care se distrează pe banii publici.

,,Mă faci să râd! Prietenul meu, dar ce să fac, dacă el a zis? Nu pot să zic nimic, doar să râd. Eu am înțeles că 50 sau 100 (n.r. – de milioane de dolari). Nu vreau să comentez ce zice Pițurcă, e prietenul meu. Dar așa ceva…

Să investești la ce? Ce să iei? E echipă de amatori, nu o lasă legea să facă fotbal profesionist! Ei se distrează acolo, ei cheltuie banii publici. La amatori asta înseamnă, distracție!

Vine unul și dă 100 de milioane de euro pe distracție. E posibil să vină un american și să dea 100 de milioane de euro la distracție”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro X.

Victor Piţurcă spune că oameni de afaceri din SUA au vrut să investească la CSA Steaua. Cine nu a fost de acord

Antrenorul Victor Piţurcă a declarat, marţi, că vara trecută o companie din SUA era dispusă să investească peste 50 de milioane de dolari la CSA Steaua.

„Mi se pare foarte normal (n.r. – ca Steaua să poată promova prin schimbarea Legii Sportului). Nu mai ştiu absolut nimic (n.r. – despre o posibilă asociere a clubului cu un privat). Eu am avut o tentativă în vară… Discutasem cu cineva alte afaceri şi am propus asta. Era o companie din America şi oamenii au fost încântaţi de ceea ce au auzit. M-am întâlnit cu cineva şi am vorbit şi am înţeles că ministrul nu… A zis că <domne, mai stăm, mai aşteptăm>. Actualul prim-ministru era ministru atunci? <Domne, mai aşteptăm, că aţi văzut ce s-a întâmplat atunci cu asta…> Băi, fraţilor, dacă ăsta e regulamentul? Veneau oamenii, băgau 50-100 de milioane de dolari, ce vreţi?

Atunci, ţineţi clubul la armată, găsiţi înţelegere la Ministerul Sportului! Eu nu văd niciun inconvenient ca Ministerul Apărării să aibă echipă. Veneau din Statele Unite (n.r. – investitorii). Acum s-a schimbat ministrul. Ministrul (n.r. – Vasile Dâncu) cochetează cu fotbalul, ba pe la FRF, ba pe la CFR Cluj, nu? Probabil, la un moment dat trebuie să-şi îndrepte privirea şi către clubul Steaua. Cred că ministrul şi ministerul au avocaţi, au jurişti, faceţi un contract foarte clar, nu e nevoie ca echipa să fie definitiv a privaţilor, un contract care să avantajeze pe toată lumea, numai şi numai binele echipei. Nu ştiu de ce nu fac, habar nu am. Steaua trebuie să fie în prima ligă, trebuie să fie campioană, să joace în Liga Campionilor.

Nu se întâmplă lucrul acesta, nici nu sunt interesat foarte mult (n.r. – de Steaua). Totul este amical acolo, nici nu ştiu ce se întâmplă”, a declarat Piţurcă, la Digi Sport.