Gigi Becali anunță o revenire spectaculoasă la FCSB

Gigi Becali speră ca FCSB să-l readucă în vară pe mijlocașul ofensiv Florin Tănase (29 de ani), care în prezent pentru Al Akhdoud, locul 15 din campionatul Arabiei Saudite.

„Vor fi 6-7 transferuri. Cu Tănase sunt șanse mari, de aproape 90%. 10% rămân dacă își găsește ceva care să-i convină. Dacă nu, el vine. Alibec și Munteanu? Nu am vorbit încă. Stai să înceapă perioada de transferuri”, a spus Gigi Becali.

„Țin legătura cu nea Gigi mereu, să vedem în vară ce oferte voi avea. Eu am o convenție cu dânsul. Rămâne să vedem din vară. Nu aș spune nu, e vorba de echipa mea de suflet”, a declarat Tănase recent.

În acest sezon, mijlocașul ofensiv are 24 meciuri în campionatul Arabiei Saudite, a marcat două goluri și a dat 3 assist-uri.

„Nu am cifre foarte bune, noi aici am jucat un alt sistem, 5-4-1. Jucăm în cei doi de la mijloc. Când am jucat 4-2-3-1 am și reușit să marchez și să dau pase de gol. Sper să ne îndeplinim obiectivul, ar fi o performanță. Sunt ok, e plăcut să joci cu toți fotbaliștii mari care au venit aici, e frumos să joci, sunt meciuri tari. Nu am jucat cu Al Hilal, am fost accidentat. Am jucat cu Al Nassr, o echipă bună, jucători extraordinari”, a mai declarat Florin Tănase.