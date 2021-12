Gigi Becali, avertisment pentru noile staruri de la FCSB: ,,N-o să vedeţi să le dau drumul tinerilor să plece”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, şi-a dezvăluit strategia pe care o are la clubul ,,roş-albastru”. Omul de afaceri a dezvăluit că Ianis Stoica nu va pleca curând de la FCSB, după ce s-a vorbit despre un interes de la Arsenal pentru tânărul atacant.

Finaţatorul FCSB-ului anunţă că nu va da drumul jucătorilor tineri să plece de la echipă. Aceştia trebuie mai întâi să performeze la formaţia pe care Gigi Becali o patronează din anul 2003. Omul de afaceri menţionează că va avea grijă de cei care vor trage pentru echipa sa.

,,Tată, lucrurile sunt clare cu Ianis Stoica. Că am cerut eu pe Ianis Stoica 10 milioane, deși mi se dăduse 7, este altă treabă. Știu eu de ce am cerut banii ăia și știu și de ce am spus lucrul ăsta public.

Însă, la mine lucrurile sunt foarte clare. Nu o să vedeți voi că o să plece de la mine jucători de 18, 19 ani. Nu o să dau eu drumul la fotbaliști tineri de la FCSB după două, trei dușuri făcute în vestiarul echipei mele. Dennis Man ați văzut cât ani a jucat la mine? Credeți că nu am tot avut oferte pentru el până să îl las să plece la Parma? Știu foarte bine cât am fost bătut pe la cap cu Dennis Man.

Am avut, tată destul oferte! Dar trebuie să joci și pentru mine câțiva ani și să mă ajuți să fac și eu performanță ca să fie bine la toată lumea. Așa voi face și cu Tavi Popescu. Și el este un jucător de mare perspectivă. Însă, nu o să mă vedeți să le dau drumul la ăștia tineri să plece, iar Tănase și Coman să stea și să se uite la ei. Am și eu strategia mea și transferurile le vom face pe rând. Cine și-a făcut treaba la Becali, iar eu sunt mulțumit de el, o să îi și rândul să și plece. Ianis Stoica este abia șa început. La fel și Tavi Popescu. De la mine ei vor pelca pe la 23-24 de ani. Și voi avea eu grijă să le fie bine la salarii la toți cei pe care eu îi văd că trag cu inima și sufletul pentru echipa asta.”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.