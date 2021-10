Gigi Becali, avertizat: ,,N-o să mai vezi goluri, n-o să mai vezi rezultate”

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a declarat recent la Realitatea Sportivă că rezultatele într-adevăr vin cu Edi Iordănescu pe bancă, însă nu este încă mulţumit de jocul echipei pe care o finanţează.

Bogdan Stelea, fost mare internaţional, îl avertizează pe Gigi Becali. Acesta este de părere că dacă ar vrea un joc foarte spectaculos, Edi Iordănescu ar putea face acest lucru, însă rezultatele ar urma să lipsească, iar rezultatele ţin un antrenor pe post.

,,În momentul în care schimbi, vine un antrenor și vrea să implementeze lucruri. E clar că nu poți să-l satisfaci (n.r – pe patron) din toate punctele de vedere. El a spus-o și asta cred că ar face orice antrenor. Să punem invers lucrurile: ar fi jucat fantastic FCSB, să aibă o mulțime de ocazii la fiecare meci și să piardă 4 din 6 meciuri. Cu siguranță n-ar fi fost mulțumit patronul.

În fotbal, cel mai mult contează rezultatul. Din ce am înțeles, patronul vrea să aibă un joc frumos și să aibă posesie. Ok, să schimbăm regulile jocului sau să joace ei după regula respectivă… sunt convins că Edi poate antrena asta, să facă posesia, dar n-o să mai vezi să ajungă la poartă, n-o să mai vezi goluri, n-o să mai vezi rezultate.”, a declarat Bogdan Stelea, pentru Digisport.