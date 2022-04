Gigi Becali, categoric în privința lui Keșeru și Coman: „Am zis că nu o să mai joace. Florinel atâta poate”

Claudiu Keșeru (35 de ani) a fost introdus pe teren în debutul reprizei secunde al meciului FCSB – CSU Craiova, în locul lui Malcom Edjouma, însă atacantul nu l-a convins pe Gigi Becali cu prestația sa.

Finanțatorul vicecampioanei en-titre a mărturisit că nu este supărat pe Claudiu Keșeru, însă acesta ”atât poate”. Gigi Becali a dat de înțeles că Keșeru va juca la o altă echipă. Omul de afaceri a vorbit și despre situația lui Florinel Coman.

”Nu am fost supărat pe Keșeru. Am zis că nu o să mai joace, l-am încercat, dar nu am fost niciodată supărat pe el. Eu l-am luat în brațe când m-am întâlnit cu el. I-am zis că asta este situația. Supărat ești pe un om când face ceva voit. El respectă programul. El atâta poate.

Florinel, la fel! El atâta poate. El o să joace când o să poată. Și el, și Keșeru. O să joace când o să poată! Keșeru, când o să poată, o să joace, pe la altă echipă”, a declarat Gigi Becali pentru AS.ro.

CSU Craiova a învins-o pe FCSB cu 2-0, în deplasare, într-un meci disputat pe Arena Națională, duminică seară, în cadrul etapei a 3-a a Ligii 1. CSU Craiova ocupă locul 3, cu 33 de puncte, iar FCSB e pe 2, cu 37 de puncte. Liderul, CFR Cluj (42 de puncte), va juca luni, cu FC Argeș.