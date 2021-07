Gigi Becali confirmă schimbul de jucători cu CS U Craiova: ,,E adevărat! Am mare încredere în Mamut”

Gigi Becali şi Mihai Rotaru fac cea mai nebună tranzacţie a începutului de sezon în Liga 1, după ce duminică echipele celor doi s-au întâlnit într-un meci direct.

Ionuţ Vînă, mijlocaşul celor de la FCSB, va merge la CS U Craiova, în timp ce Ivan Mamut va ajunge la FCSB, alpturi de colegul Andrei Burlacu.

Gigi Becali, patronul FCSB, confirmă acordul dintre cele două părţi şi a dezvăşluit ce contracte vor semna semna noii jucători care vor ajunge sub comanda lui Dinu Todoran.

,,Da, este adevărat. L-am dat pe Vînă. Vin Burlacu şi Mamut de la Universitatea Craiova. Lui Ivan Mamut îi fac contract doi ani plus trei ani, am încredere mare în el. Iar lui Burlacu îi fac unu plus unu plus trei. Contract pe un an, apoi pe încă unu şi dacă lucrurile merg bine, pe alţi trei ani.”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

În urma acestei mutări, cei doi patroni nu ar avea niciun fel de pretenţii financiare, după cum informează sursa citată.

500 de mii de euro este cota de piață a lui Ionuț Vînă, conform Transfermarkt.com.

450 de mii de euro este cota de piață a lui Ivan Mamut.

50 de mii de euro valorează Andrei Burlacu, potrivit aceleiaşi sursei citate.

