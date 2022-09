Gigi Becali consideră că apărarea FCSB-ului nu este vinovată pentru golaverajul negativ: „Sunt de vină mijlocașii. Mingea nu are ce căuta acolo!”

FCSB se află pe locul 14 cu doar 8 puncte, traversând cel mai negru început de sezon din ultimii ani. Gigi Becali consideră că defensiva sa nu este de vină pentru golurile încasate ușor.

Mai exact, patronul bucureștenilor aruncă vina pe compartimentul median. Iată ce a spus despre mijlocașii săi.

„Sunt de vină mijlocașii!”

„Din cauza apărării? Nu e adevărat, așa văd eu ca nespecialist. El a scos un jucător care nu era, el era zero. El nu era. Care echilibru? Când a schimbat, noi am fost mai bine după ce a ieșit Haruț și a schimbat. Întrebați-l pe el, nu pe mine asta. Eu spun doar că golurile luate, nu sunt de vină fundașii centrali, sunt de vină mijlocașii. Mingea nu are ce căuta la noi acolo, niciodată.

La o echipă precum FCSB, nu are ce căuta mingea…Markovic, de exemplu, nu avea voie să ajungă el unu contra unu cu Tamm, nu avea voie. Ce să cauți acolo? Nu ai ce căuta niciodată acolo. Nu te las. Aici e vorba și de joc, sunt mulți jucători noi, o să vorbesc cu Dică, să vedem care e situația. Nu avem direcție a jocului, când am văzut echipa Craiovei am zis că nu au cum să ne bată.

Dacă noi aveam, nu am legat trei pase, fiecare jucător a jucat din valoarea lui proprie. Nu am legat 3-4 pase, dacă nu le legi, tot timpul mingea nu e la tine, o ia adversarul, o pasează și dă gol. Ajunge pe fundașii centrali după aia.

Eu sunt mulțumit, de exemplu, niciodată nu am spus de fundașii centrali, acum spun. Sunt mulțumit de fundașii centrali. E un paradox pentru voi, dar eu sunt mulțumit. Golurile încasate nu au fost din cauza fundașilor centrali, așa zic eu”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro Arena.

FCSB a primit gol în fiecare meci disputat în noul sezon de Liga 1. Golaverajul echipei în campionat este de -4 (11 goluri marcate, 15 goluri primite).