Gigi Becali continuă „asaltul” la adresa lui Edi Iordănescu: „Critic când vreau eu. Nu mi-e frică de clauză!”

Patronul FCSB-ului își continuă dialogul de la distanță cu antrenorul echipei sale!

Gigi Becali nu a putut să reziste prea mult fără să producă tensiune în tabăra roș-albaștrilor, iar jocul lipsit de spectacol al lui Tănase&co l-a supărat cel mai tare pe afacerist. Primul nume vizat de atacurile patronului a fost cel al lui Edi Iordănescu, tehnician care este neînvins de opt meciuri în Liga 1.

În ciuda acestui lucru, Becali este decis să facă o analiză a parcursului echipei sub comanda lui Iordănescu, urmând ca mai apoi să îi stabilească viitorului antrenorului său. După declarațiile incendiare din ultimele zile, acum, finanțatorul bucureștenilor a vorbit din nou despre Edi și nu a ratat ocazia să își exprime din nou nemulțumirea.

„Nu am de ce să mă împac? M-am certat eu cu Edi? Eu am spus nişte lucruri care s-au întâmplat. Nu jucăm nimic, nu am jucat nimic. Eu nu pot să fiu fals. Eu încă am încredere în el, astfel plăteam clauza şi asta era. El slujeşte, primeşte bani pentru ce face, nu munceşte gratis. Nu mai e mult.

Vom trage linie, dacă ia campionatul, treci, tată, să facem alt contract şi bravo ţie, uite că am fost eu nebun. Nu se pune problema să plece în iarnă. Trebuie să spunem adevărul, deocamdată nu a realizat nimic. A venit când erau atâtea puncte şi atâtea puncte are după un tur. Hai să vedem după retur, are timp să se impună.

Nu e atac, nu îmi place jocul. Nu îl atac pe Edi, nu mi-e frică de clauză, iau contractul ăla şi fac ceva pe el. El a scris acolo ce a vrut, nici măcar nu am citit contractul. Scrie ce vrei tu. Critic când vreau eu şi pe el îl critic. Eu spun adevărul, ce se întâmplă”, a spus Becali, citat de Antena Sport.