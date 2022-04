Gigi Becali, de părere că un colaps financiar la CFR nu va exista: ,,Nu este nicio problemă, tot împrumut este”

CFR Cluj are o datorie de 26 de milioane de euro, sumă care a șocat pe toată lumea. Majoritatea figurează în contul patronului Neluțu Varga, din această cauză, Gigi Becali crede că lucrurile nu sunt atât de grave pe cât par.

Gigi Becali este de părere că jucătorii antrenați de Dan Petrescu nu vor fi afectați de problemele financiare ale clubului.

,,Știu că mulți vorbesc, spun de ce împrumută domne clubul? Păi așa se pot băga bani în societate. Pot face și majorare de capital, dar aceasta nu are nicio valoare, pentru că nu e majoră în activă. Dacă voi cumpăra un bloc cu 10 milioane, atunci societatea e mai puternică pentru că are active. Dacă bag 10 milioane în club şi dau salarii jucătorilor, fac majorare de capital, tot una e. Eu, anul ăsta, ca să avem balanță, i-am zis lui Vali Argăseală să facem majorare de capital, iar atunci când vând un jucător, fac micșorare de capital și îmi recuperez banii. Nu este nicio problemă, tot împrumut este și ăsta, a explicat finanțatorul bucureștenilor”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Becali a explicat situația în care CFR-ul poate ajunge să aibă, cu adevărat, probleme.

,,Situaţia e critică atunci când nu mai are acţionarul avere, când are el nevoie de bani. Dacă averea îi permite să mai bage bani, atunci nu este nicio problemă. Dar dacă acesta are probleme, vine Fiscul, vine familia, îl ia la întrebări, atunci da, este rău. Dar eu nu știu situația lui Varga, vorbesc ipotetic”, a declarat latifundiarul din Pipera.