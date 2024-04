Gigi Becali, despre planul său pentru fereastra de transfeurri: „Am fost prost și m-am scăpat aseară!”

FCSB domină Liga 1 și se gândește deja la titlu. Daca vor termina sezonul pe prima poziție, bucureștenii vor juca în cupele europene.

Gigi Becali este conștient că va avea nevoie de un lot numeros, însă latifundiarul din Pipera și-a dezvăluit planul mult prea devreme.

„Am fost prost și m-am scăpat aseară!”

„Louis Munteanu mai are un an (n.r. contract cu Fiorentina). Îl dau ăia. Cu el nu am treabă, numai că dacă noi vorbim prea mult de Louis, ăia vor cere bani mulți.

Eu am fost fraier că am zis, nu trebuia să zic. Mie mi-a spus impresarul să nu vorbesc nimic, să stau liniștit că o să rezolvăm, dar am fost prost și m-am scăpat aseară”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.