Gigi Becali, dezamăgit de jocul prestat de „Mbappe de România”: „El o ia și se plimbă prin centru!” – Ce spune patronul FCSB-ului!

FCSB a urcat pe loc de play-off după victoria cu Sepsi (1-0). Totuși, patronul echipei nu este mulțumit.

Mai exact, Becali a vorbit despre jocul prestat de jucătorii săi. Acesta l-a criticat pe căpitanul Florinel Coman.

„Ce înseamnă atitudine? Trebuie viteză de joc!”

„De ce să fiu mulțumit? Dacă noi jucăm așa nu avem cum să ne batem la titlu. Da, am câștigat trei puncte, dar pe mine mă interesează viitorul. Nu ai cum să câștigi campionate câștigând așa. Spunea Dică de atitudine. Ce înseamnă atitudine? Trebuie viteză de joc.

Dacă Florinel Coman primește mingea și are ocazie de pasă, frumos, el o ia și se plimbă prin centru. Nu am văzut 7 pase. Am văzut că Sepsi cu Aganovic, jucători pe care i-am avut eu, pasează frumos din prima”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro Arena.