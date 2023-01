Gigi Becali dezvăluie tunul de 40 de milioane de euro: „Am vândut jucători cu 9-10-11 milioane de euro”

FCSB a obținut ultima calificare în grupele Champions League în 2013, iar Gigi Becali spune că acela a fost cel mai bun an al său în fotbal.

„Cel mai și cel mai… momentul care a fost cu cea mai mare bucurie vreau să spun a fost momentul în care eram la pușcărie la Jilava, cu telefonul la ureche și să se termine meciul cu cine am jucat atunci? (cu Legia Varsovia) Atunci a fost cel mai frumos moment, pe hol aveam telefonul.

Și atunci eu stăteam pe telefon și când a fluierat și a zis calificare, am plecat de pe hol, m-am întins în pat că aveam după ușa patul și am rămas un sfert de ora într-un fel de mare bucurie și în hohot de lacrimi, dar nu că de calificare. Adică, bă, și din pușcărie vă arăt că îl apăr (n.r. – ar fi zis Dumnezeu) și din pușcărie vă arăt că vă bate de acolo! I-am bătut de acolo, i-am spulberat de acolo! Io, în puscprie și io îi băteam pe ei în Liga Campionilor”, a mai spus patronul FCSB.

„Azi dimineață am văzut că s-au făcut 20 de ani de când am preluat Steaua. Am intrat în fotbal, am spus atunci că o să aduc Real Madrid și zicea Ioanițoaia că sunt nebun. Am vândut un jucător cu 11 milioane de euro (n.r – Dennis Man), asta nu s-a mai întâmplat niciodată. Am vândut jucători cu 9-10-11 milioane de euro.

Am jucat în grupele Ligii Campionilor mai mult decât toate echipele din România, am făcut cea mai mare performanță pe care n-a făcut-o nimeni după Revoluție – semifinale de Cupa UEFA. Eu zic că am făcut ceva în fotbalul ăsta. Așa că ăia care zic să aduc specialiști, eu zic să-și pună pofta în cui, ei să-și vadă de treaba lor, iar eu de treaba mea”, a spus Gigi Becali.