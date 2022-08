Gigi Becali este mai sigur ca niciodată: „Dică nu va rata campionatul în acest sezon!”-Ce decizie a luat după egalul cu Hermannstadt!

FCSB a obținut o remiză chinuită în ultima etapă de campionat (2-2 contra Hermannstadt). Trupa lui Nicolae Dică ar fi fost învinsă dacă Edjouma nu egala în ultimul minut al prelungirilor.

Gigi Becali a declarat foarte clar că nu este afectat de rezultat. Bucuria calificării în grupele Conference League îl motivează pe patronul FCSB-ului să creadă că Nicolae Dică va aduce în acest sezon și titlul.

„Dică nu va rata campionatul în acest sezon!”

„Aia este, tată! Noi am cam tot jucat din trei în trei zile și era normal să se mai odihnească niște fotbaliști. Hermannstadt a remizat cu echipa noastră a doua. Ce vreți acum de la mine? Să le tai capul? Se mai întâmplă. Dar vi se pare că ne-au dominat ăia de la Hermannstadt pe Național Arena? Eu am văzut că tot noi am fost peste ei. A, a fost greșeala aia și cu asta basta! Nu sunt supărat, tată! Dică și cu băieții lui mi-au adus bani în club, iar Dică m-a claificat din nou într-o grupă a unei competiții europene după câțiva ani în care noi am stat și ne-am uitat la televizor.

La sfârșit vom vedea dacă ne va costa aceste puncte în campionat, dar nu o să ne coste, tată.

Am vorbit cu Dică, iar el era tare supărat de rezultat, nu eu. I-am zis să stea liniștit că i-am adus întăriri, îi mai aduc și un fundaș central și îi fac echipă bună. După ce îi voi aduce fundașul central voi încheia și campania de achiziții din vara asta. Îl vom integra și pe Compnagno de la Mititelu în echipă și o să fim puternici rău de tot. Dică nu va rata campionatul în acest sezon. Dacă eu eram supărat de rezultat, atunci le ziceam stop la transferuri și cu asta basta.

Dar nu, aduc și un fundaș central. Așteptați un pic și o să vedeți despre cine este vorba.

Nu vi-l zic acum că nu vreau să se supere ăștia ai mei din club. Aveți un pic de răbdare”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.

FCSB va juca miercuri, 31 august, pe terenul liderului Farul Constanța. După 6 etape disputate, FCSB ocupă locul 13 cu doar 7 puncte.