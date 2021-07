Gigi Becali, explicații pentru refuzul de a-l lua pe Deian Sorescu: „Ce să fac cu el?”

Deian Sorescu a fost propus de suporterii-acționari din DDB la FCSB, dar aceștia s-au lovit de refuzul lui Gigi Becali.

Dinamo voia să obțină în schimbul jucătorului său o sumă de 500.000 de euro.

Omul cu banii de la vicecampioana României a invocat motivul pentru care nu l-a dorit pe internaționalul român de 23 de ani. Acesta a declarat că a impus în lotul echipei o limită a nivelulului salarial pe care nu vrea să o depășească.

De asemenea, Gigi Becali a întărit ideea conform căreia FCSB este acoperită pe postul de fundaș dreapta, cel pe care evoluează Sorescu.

„Ce să fac cu Sorescu? Avem dubluri pe fiecare post. Nu mai am treabă. Nu mă mai interesează niciun jucător! Ce să mai fac cu ei? Avem o strategie, nu te joci așa.

La CFR Cluj e altă strategie. Noi avem un buget de salarii de 400-500.000 de euro pe lună. Să mă duc la 700.000 de euro ca CFR? Că acolo cam atât e. Dar e treaba celor de acolo, ei au altă strategie.

Eu stau liniștit acum. Am riscat și eu, când am luat tineri. Acum se văd roadele. Puteam să iau și eu jucători de 28 de ani și luam campionatul, dar și așa am pierdut la limită. Nu mai riscăm. Trebuie să avem grijă, să ne acoperim, ca să nu ne înghețe picioarele”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.

