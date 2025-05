Gigi Becali i-a analizat pe investitorii de la echipele adverse: „Eu aș băga bani într-o comoară”

Întrebat dacă CFR Cluj, Rapid și Universitatea Craiova pot să facă față în campionatul viitor, Gigi Becali a spus că rivalele roș-albaștrilor au nevoie de investiții. Și nu crede că ceilalți investitori pot băga la fel de mulți bani ca el.

„Ca alții să se întărească, trebuie bani. Nu zic că alții nu au bani, dar nu au mai mulți decât mine. Nici eu, care am mulți, nu aș da. La mine nu ar fi o problemă. Eu aș băga bani într-o comoară, într-o echipă care costă 2-300 de milioane.

Rotaru nu face așa ceva. E băiat deștept și nu-și bate joc de bani. El e foarte ofticos. Nelu Varga nu are de unde, am înțeles că nu are să bage 20 de milioane. Poate are, dar nu-i bagă. Dan Șucu are bani, dar trebuie să-i ia pe ăia de la Genoa ca să-i bage la Rapid”, a declarat Gigi Becali.