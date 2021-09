”Gigi Becali i-a făcut toate poftele”. Acum e rândul lui Edi Iordănescu

FCSB a fost în centrul atenției în ultimele zile, prin campania de achiziții pe care a făcut-o. După aducerea lui Keșeru, și Budescu a ajuns la formația lui Gigi Becali.

Acesta a fost anunțat astăzi oficial, achiziție ce ar putea spori șansele bucureștenilor la titlu. Vivi Răchită a abordat și el subiectul și este părere că Edi Iordănescu este, în acest moment, sub mare presiune, prin prisma faptului că Gigi Becali i-a adus jucători foarte importanți.

De asemenea, Răchită atenționează cu privire la faptul că FCSB poate fi o contracandidată serioasă pentru CFR Cluj la titlu cu condiția ca patronul să respecte condițiile contractului cu antrenorul și să nu se amestece la echipă.

”Sper ca Gigi Becali să rămână doar patron, aveam divergențe mereu cu el, îi spuneam lasă oamenii în pace, nu mai spune că-l vinzi pe Florinel Coman cu 100 de milioane că nu-l dai nici cu 10, nu mai spune că vei câștiga Liga Campionilor!

Gigi a dus meseria de antrenor în derizoriu, mai fac și alții, dar nu ies la tv! Vestiarul vede, știe că nu antrenorul face echipa, și nu mai trag pentru că joacă cine vrea patronul, nu cine s-a pregătit mai bine.

Edi este sub mare presiune, are acum libertate totală, i-a făcut toate poftele. Dacă nu are rezultate, vine reversul medaliei.

Iar ne întoarcem la discursul asta e echipa mea, e familia mea, e afacerea mea, nu vreau să ajung în faliment. De aceea, tot fotbalul românesc ține cu Edi acum. Însă acum are lot de titlu”, a declarat Vivi Răchită, pentru Digi Sport.