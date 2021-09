După Budescu, spectacolul în Liga 1: „Mai vedem o pasă cu exteriorul, un gol din corner!”

Constantin Budescu a revenit în Liga 1, iar transferul său la FCSB este apreciat de tot mai multă lume din fotbalul românesc!

Valeriu Răchită, unul dintre apropiații fotbalistului în vârstă de 32 de ani, a vorbit despre întoarcerea lui Budescu la FCSB. Fostul jucător al Stelei consideră că odată cu venirea mijlocașului ofensiv, suporterii Ligii 1 se vor bucura din nou de spectacolul creat de „Magician”. Totodată, Răchită a dezvăluit și principalele probleme cu care s-a confruntat Constantin Budescu la Damac.

„Este clubul la care a mai fost, sunt mulți jucători cu care a fost coechipier. Relația specială pe care o are cu patronul a reprezentat un plus. Orice am spune, Budescu e o vedetă pentru Liga 1. Mai vedem o pasă cu exteriorul, un gol din corner, spectacol.

Da, are chef de fotbal, zic eu. Mi-a și spus că dacă gândea acum 16-17 că acum, era mult mai sus. Are doi copii, și-a dat seama că viața de fotbalist nu e așa lungă. Mai are câțiva ani și poate să vină pe final de carieră la Petrolul, să ne mai încânte. Spunea el că au fost mai multe probleme la arabi, pe lângă vize, poziție în teren. Din ce am înțeles, antrenorul l-ar fi vrut ‘număr 9’.

Cât a fost la Ploiești s-a antrenat în fiecare zi. Nu l-am mai văzut pe Budescu de la 16 ani așa. O să-l vedeți. Tot timpul am vorbit, am încercat să-i dau sfaturile cele mai bune. I-am zis că a ajuns la 32 de ani și acum partea financiară contează cel mai mult.

Să se gândească că mai are 3-4 ani si să scoată cat mai mult din punctul asta de vedere. Sunt jucători cărora le place fotbalul, iar Costică Budescu e unul dintre ei”, a spus Valeriu Răchită, pentru Digisport.