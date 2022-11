Gigi Becali i-a trântit ușa în nas lui Laurențiu Reghecampf: „Nici nu am vorbit despre el. Ce să îl iei de acolo?”

FCSB nu are antrenor principal după ce Nicolae Dică și-a dat demisia, iar patronul Gigi Becali a exclus varianta să-l aducă pe Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf își făcuse iluzii că va ajunge antrenor principal la FCSB, în contextul în care echipa roș-albastră nu mai are antrenor după plecarea lui Nicolae Dică, iar azerii de la Neftci Baku vor să-i facă vânt.

Speranțele, însă, i-au fost retezate, chiar de patronul echipei bucureștene, Gigi Becali. „El are echipă, nici nu am vorbit despre el, el antrenează. Ce să îl iei de acolo? Are omul echipă.

Ce, poți să iei antrenor de la echipele lor. Acolo are salariu mare, nu știu, un milion și jumătate, nu știu. Ce să mă mai apuc să negociez? Eu acum încerc să văd ce fac ca să pot să mă retrag.

Nu vezi cum joacă alții cu noi? Se distrează ăștia cu noi. Nici nu s-au antrenat înainte de meci, au ajuns și la miezul nopții”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.

În prezent, de pregătirea echipei FCSB se ocupă Mihai Pintilii, care în acte deține funcția de delegat, deoarece nu are licența Pro.