Nicolae Dică a explicat de ce a plecat de la FCSB! Ce-și reproșează tehnicianul

FCSB a rămas marți fără antrenor principal, după ce Nicolae Dică și-a dat demisia, care i-a fost acceptată de Gigi Becali.

Nicolae Dică a mai vrut să plece de la FCSB după meciul cu UTA

De altfel, patronul a spus încă de luni seara, după ce FCSB a fost învinsă în deplasare, cu 1-2, de “U” Cluj-Napoca, în Etapa a 16-a din Superligă, că dacă tehnicianul vrea să plece, el este de acord.

Nicolae Dică a spus care au fost momentele în care a dorit să renunțe la funcție. „Nu am plecat din ambiţie după Silkeborg, îmi doream să reuşesc să aibă echipa rezxultate. Am pierdut aseară după 4 meciuri în care am câştigat, în Cupă nu am pierdut şi nici cu Anderlecht.

Am mai vrut după meciul cu UTA. După meciul de la Craiova pierdut în campionat, am avut discuţia cu MM (n.r. – managerul general Mihai Stoica) în care i-am spus că am încredere că pot să redresez echipa şi când am văzut răspunsul lui am zic că e ok”, a spus Dică la Orange Sport.

„Când cel care te plăteşte nu mai ai încredere în tine, de ce să mai stai?”, se întreabă Nicolae Dică

Principalul motiv care l-a determinat pe Dică să plece de la FCSB este lipsa de încredere a patronului Gigi Becali. „Discuţia pe care am avut-o cu patronul m-a făcut să mă râzgândesc, dar şi faptul că m-am ataşat de jucători.

Mi-a fost teamă de jocul de la Cluj, veneam după 2 săptămâni în care am fost plecaţi 10 zile. Îmi era teamă. Am încercat să îi ţin pe jucători în priză dar nu a ieşit.

După meciul de ieri, a doua repriză am avut o reacţie, am încercat să egalăm, dar ce a discutat patronul după joc… că eu sunt vinovatul. Am zis ok. E mai bine aşa, să vină altcineva să facă mai mult pentru club, pentru jucători.

3 luni de zile am încercat să fac totul. Mi-am atins obiectivul de a intra în grupe. Ideea este că nu poţi să dai afară 25 de jucători, trebuie să plătească antrenorul, acum în speţă eu. În momentul în care cel care te plăteşte nu mai ai încredere în tine, de ce să mai stai?”, a mai spus tehnicianul.

„N-am simţit acelaşi lucru pe care l-am simţit la început”, admite Nicolae Dică

Nicolae Dică recunoaște că, de această dată, a avut mai multă libertate decât în primul mandat, în sezonulo 2017/2018.

„Eu am fost cel care a făcut programul, echipa. Am avut mai multă libertate ca în primul mandat. Am jucat şi am văzut că după meciul cu West Ham avut probleme în campionat, am decis împreună.

După, am mers pe campionat, că am văzut că nu era ok. Ne-am atins obiectivul în campionat. Dar după am schimbat, am făcut un mix.

Dacă nu spunea Gigi Becali ieri, rămânem să câştig cu Rapid şi plecam. Era ambiţia mea să bat. Şi în Europa am reuşit, că am avut ambiţia asta. Voiam să las echipa în zona de play-off.

Simţeam că nu mai sunt ok acolo. Puteţi pune titlul: ‘Nicolae Dică, un an şi opt luni la Steaua, 20 de milioane de euro, primpăvara europeană în primul mandat, 14 milioane, acum şase milioane în al doilea mandat. Dică, 20 de milioane’. Cu Nicolae Dică cred că aţi câştigat bani, atunci nu sunt aşa de slab.

N-am simţit acelaşi lucru pe care l-am simţit la început şi de aia am plecat. Rămâne pentru mine. Nu-mi place să merg într-un loc şi după să dau în persoane”, a încheiat Dică.