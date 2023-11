Gigi Becali îl scoate la vânzare pe Florinel Coman: ”E pericol!”

Florinel Coman a început să aibă evoluții bune la FCSB, după ce a trecut peste perioada accidentărilor.

Recent, Gigi Becali a vorbit despre șeptarul de la FCSB.

Patronul FCSB a observat forma bună prin care trece internaționalul român.

”(n.r. Mai poate opri ceva transferul lui Florinel Coman?) Florinel Coman… Eu am am observat ceva la el. Pe lângă faptul că driblează, el și când pierde mingea are o mișcare prin care îi ia fața adversarului în fața căruia a pierdut mingea. Mă refer la forță aici, are forță. Rămâne mingea la el, orice minge pe care o pierde o recuperează tot el. Asta e foarte important. Orice fază care se apropie de el e pericol”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, în cadrul emisiunii ProSport Live.