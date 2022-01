Gigi Becali, în prim-planul presei din străinătate: „Toate ziarele şi televiziunile vorbeau de el!”

Patronul celor de la FCSB este de departe unul dintre personajele inedite din fotbalul românesc, iar întâmplările sale au intrat și în vizorul publicațiilor de peste hotare!

Fostul fotbalist al roș-albaștrilor, Novak Martinovic, a dezvăluit că Gigi Becali este extrem de cunoscut și în Serbia, acolo unde toate ziarele și televiziunile au amintit de-a lungul timpului despre afaceristul din Pipera. Mai mult de atât, Martinovic a vorbit în termeni laudativi despre patronul celor de la FCSB, despre care a spus că s-a comportat în mod corect în perioada petrecută de acesta la vicecampioana României.

Întrebat despre conflictul dintre FCSB și CSA Steaua, fundașul sârb a mărturisit că și-ar dori ca discuțiile dintre cele două grupări să se termine întru-un final. Novak Martinovic a găsit chiar și o soluție, în cazul în care grupările roș-albastre nu vor ajunge la un consens, și a declarat că cel mai bine ar fi ca ambele formații să evolueze pe Ghencea.

Am ştiut de Gigi Becali de când eram în Serbia. Ştie şi lumea din Serbia de el că e extravagant. Toate ziarele şi toate televiziunile vorbeau despre Gigi Becali. A fost foarte corect faţă de mine. primele 6 luni au fost foarte grele. Se spunea că aş putea să plec. Am dat totul la antrenamente.

Ar fi imposibil să se întâmple cu Steaua aşa ceva în Serbia, cu despărţirea. Eu am jucat la Steaua, am jucat pe Ghencea. Am în memorie stadionul Ghencea şi cu suporterii. Îl am în memorie şi pe domnul Gigi Becali. Nu ştiu ce cred suporterii, nu am un răspuns deştept pentru asta. Să joace şi unii şi ceilalţi pe Ghencea. Să fie bine pentru ambele”, a spus Martinovic, portivit Antena Sport.