Gigi Becali, înaintea debutului în Conference League: „Nu mai am emoții la bani și fotbal!”

FCSB va debuta mâine seară în cupele europene, acolo unde va întâlni formația din Kazahstan, Shakhter Karagandy, în turul doi preliminar din Conference League!

Elevii lui Dinu Todoran sunt gata să facă un meci mare împotriva kazahilor și nu concep altceva decât calificarea în următoarea fază a întrecerii. După ce patronul echipei le-a fixat un obiectiv clar, și anume calificarea în grupele Conference League, acum, Florin Tănase și colegii săi au un singur gând înaintea duelului cu Karagandy.

Până să își măsoare forțele în cupele europene, Gigi Becali a vorbit despre duelul de mâine seară și a declarat că nu ar trebui ca „roș-albaștrii” să aibă vreo emoție contra primului adversar din Conference. Totodată, afaceristul din Pipera a explicat și de ce a ajuns să trateze cu indiferență fenomenul care i-a adus atâtea trăiri de-a lungul anilor.

„Nu cred că trebuie să avem emoții (n.r. cu Shakhtar Karagandy). Eu nu mai am emoții la fotbal. Într-un an și jumătate am pierdut 5 prieteni de aceiași vârstă cu mine și erau de vârstă cu mine. Mă gândesc că suntem muritori și nu mai am emoții la bani și fotbal”. a spus Gigi Becali pentru Pro X.

În cazul în care vor trece de Shakhter Karagandy, bucureștenii vor întâlni formația din Ucraina, Kolos Kovalivka, ocupanta locului 4 în ultima ediție de campionat. Duelul se va disputa în format tur retur, pe 5, respectiv 12 august.