Gigi Becali, încântat de prestația echipei sale: „Sunt mulțumit! Nu v-am spus că nu am nicio emoție?”

FCSB nu a mai prestat recent același fotbal spectaculos ca și până acum. Bucureștenii au bifat doar o remiză cu U Cluj (0-0).

Patronul Gigi Becali nu s-a arătat deranjat de jocul echipei sale. Latifundiarul din Pipera s-a declarat mulțumit și chiar și-a lăudat jucătorii.

„Sunt mulțumit! Nu v-am spus că nu am nicio emoție?”

„Deși am avut 5 jucători răciți, absenți, am dominat jocul, tot meciul. Eu sunt mulțumit. Eu sunt mulțumit de 7 puncte. Eu nu v-am spus că nu am nicio emoție?

Pentru că am echipă. Erau cinci jucători răciți pe teren, acum nu-i mai știu.

A fost și Coman, Olaru, Tavi. Tavi azi s-a simțit rău. A fost și Șut, jumătate din echipă. Răciți. Coman nu și-a revenit încă. Cinci zile a luat antibiotic”, a spus Gigi Becali, conform Digi Sport.

FCSB continuă să conducă clasamentul în Liga 1 și după remiza cu U Cluj (0-0), însă avantajul față de locul 2, ocupat de Rapid, s-a micșorat la 7 puncte.