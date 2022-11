Gigi Becali, ironii la adresa rivalelor Dinamo și Rapid: „Atât am bătut la ei, i-am băgat în insolvențe, în falimente!”

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, exultă după ce echipa sa a câștigat cu 3-1 în fața Rapidului. Latifundiarul din Pipera a lansat ironii la adresa rivalelor.

Mai exact, Becali a vorbit despre Rapid și Dinamo, eternele rivale ale echipei sale. Iată ce a spus patronul FCSB-ului.

„Noi, la ora asta, cu atitudinea pe care o avem, nu ne stă nimeni în cale. Normal, tot, cupa, campionat. Nu poți să vorbești acum de campionat, când ai 17 puncte de primul loc. Vorbesc de campionat pentru că suntem la mâna noastră. Dacă batem tot până la final, suntem campioni, nu? La matematică eram cel mai tare, numai 10 luăm. Luăm și câte doi de 10 într-o oră, că eram geniu.

Nu știu, de acum încolo o să vedeți recorduri (n.r. de asistență) doborâte după meciul de aseară. Asta e derby-ul, pentru că Rapid e acum, că Dinamo e la B. Eu, când am intrat în fotbal, suporterii mi-au zis că avem rivalitate cu Rapid și Dinamo. Atât am bătut la ei, i-am băgat în insolvențe, în falimente. De 20 de ani de când am intrat sunt sub mine, la kilometrul 100.”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro Arena.