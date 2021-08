Gigi Becali, lăudat pentru aducerea lui Edi Iordănescu: „CFR nu va mai câştiga atât de uşor titlul”

Dinu Gheorghe a vorbit și el despre schimbarea omului de pe banca tehnică a FCSB-ului. Gigi Becali a decis să îl înlocuiască pe Dinu Todoran cu Edi Iordănescu.

Fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, echipă cu care a luat campionatul în sezonul trecut, a semnat în această dimineață contractul cu vicecampioana României.

Dinu Gheorghe a salutat această decizie luată de Gigi Becali, despre care spune că trebuia să o facă încă de la plecarea lui Costel Gâlcă, ultimul tehnician al ”roș-albaștrilor” care a adus în titlul, în 2015.

Totodată, fostul conducător de la Rapid și Astra a precizat că lupta la titlu cu CFR Cluj va fi mai strânsă, dar are semne de întrebare cu privire la clauzele din contract cerute de Edi Iordănescu pe care patronul FCSB-ului va trebui să le respecte.

”O mişcare înţeleaptă. Trebuia făcută această mutare de când a plecat Gâlcă. Dacă domnul Becali va reuşi să respecte ce a declarat… Aici nu sunt probleme financiare şi Edi va scăpa de această problemă. Dacă vine Edi, CFR nu va mai câştiga atât de uşor titlul. Este o echipă cu multă calitate, dar mai trebuie aduşi jucători. Un lot construit după recomandările presei, jucători lăudaţi de presă au fost cumpăraţi de Gigi Becali fără să îşi dea seama dacă sunt buni pentru el sau nu.

Morais la FCSB nu a jucat ceea ce trebuia, De Amorim la fel. Miron nu a rupt gura târgului, Haruţ nu îşi găseşte locul… De multe ori a greşit, dar probabil că Edi o să încerce să pună lucrurile astea la punct.

M-aş bucura ca Edi să aibă contract pentru că este un antrenor care are multe de spus în fotbalul românesc. Dacă la FCSB are linişte şi colaborarea cu Gigi Becali, atunci eu zic că o să crească mult FCSB. E un contract greu de făcut pentru că sunt nişte condiţii greu de pus în pagină. Ce înseamnă că nu ai voie să vorbeşti? Are voie să spună că nu e mulţumit de joc?”, a declarat Dinu Gheorghe, pentru ProSport.

