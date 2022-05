Gigi Becali, mesaj categoric pentru Lăcătuș după afirmațiile recente ale „Fiarei”: „Nu se gândește la lucrul ăsta?”

Patronul roș-albaștrilor a reacționat după ce fostul câștigătoare al Cupei Campionilor Europeni a precizat că nu vede oportună o „descălecare” a vicecampionilor pe stadionul din Ghencea.

Latifundiarul din Pipera spune că nu a fost dorința sa de a juca pe stadionul inaugurat anul trecut și „dă vina” pe suporteri pentru cererea formulată către MApN.

„Eu cu Marius Lăcătuș ne vom respecta indiferent de declarațiile pe care el le-a făcut la adresa mea. El nu e un om rău și vorbește și el așa de mine doar ca să dea bine la suporterii de la Peluza Sud. Dar să zicem că are ce are cu mine, dar cu suporterii noștri ce are? Că mi-a fost angajat sau nu în Ghencea, asta nu mai contează, dar Marius poate că a uitat.

Însă, nu Gigi Becali vrea cu disperare să jucăm în Ghencea, ci suporterii noștri. Acolo este casa Peluzei Nord, iar acolo au crescut ăștia ai lui Mustață”, a explicat Gigi Becali pentru Pro Sport, motivația demersului.

Omul cu banii de la FCSB consideră că declarațiile lui Lăcătuș au darul de a strica realația pe care fostul mare jucător o are cu suporterii fideli ai vicecampioanei României, care îl adulau atunci când el pregătea actuala echipă finanțată de Gigi Becali.

Marius Lăcătuș când vorbește împotriva mea, el fără să vrea dă în suporterii de la Peluza Nord. Nu se gândește la lucrul ăsta? Suporterii vor să jucăm neapărat în Ghencea, iar suporterii din Peluza Nord l-au iubit enorm pe Marius Lăcătuș. El este simbolul Stelei. Cred că pentru ei Marius trebuia să tacă sau să evite elegant răspunsul. Însă repet: nu am nimic cu Marius Lăcătuș”, a mai indicat finanțatorul de la FCSB.

Lăcătuș a participat la sărbătorirea a 36 de ani de la marele succes de la Sevilla și a răspuns și întrebării aflată pe buzele tuturor în ultima lună.

„Văd că e un subiect la modă, se discută acest lucru peste tot, dacă să joace sau nu FCSB în Ghencea. Eu, cel puțin, dacă aș fi în locul cuiva de acolo, nu știu dacă aș accepta să merg undeva unde nu sunt bine primit. Dacă tot insist, insist…E un eveniment care ne aparține celor de la Steaua, ce fac cei de la FCSB e treaba lor.

Eu îmi aduc aminte că patronul lor a spus că el nu va mai juca niciodată în Ghencea, când a plecat, a spus că nu recunoaște această echipă de fotbal. Când se creează adversitățile acestea, când sunt procesele pe rol între club și domnia sa, nu știu dacă ar fi potrivit să vină să joace aici. În Giulești nu este bine primit, fiți siguri că nu va fi nici aici bine primit”, afirmase unul dintre artizanii cuceririi celui mai important trofeu europena inter-cluburi.