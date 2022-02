Gigi Becali n-are de gând să se oprească aici! Pe cine mai vrea la FCSB + șansele ca mutarea să se realizeze

Afaceristul din Pipera și-a încălcat promisiunea și este gata să „slăbească” robinetul la FCSB, astfel că mutarea lui Malcom Edjouma nu ar fi singura pusă la cale de patronul roș-albaștrilor!

Egalul cu CFR și victoria fără drept de apel împotriva rivalei Dinamo i-au reaprins imaginația lui Gigi Becali, care consideră că elevii lui Toni Petrea pot pune mâna pe trofeul Ligii 1 în acest sezon. La 8 puncte în spatele primei poziții, finanțatorul FCSB-ului a dezvăluit că se pot întâmpla multe în următoarele etape și este gata să pună la cale câteva mutări în această iarnă.

După transferul lui Malcom Edjouma, Gigi Becali a pus ochii și pe Aurelian Joyskim Dawa (25 de ani), însă șansele fundașului central de a semna cu formația roș-albastră sunt mici în momentul de față. Acest lucru a fost dezvăluit de MM Stoica, care a confirmat discuțiile dintre FCSB și FC Botoșani, însă prețul cerut de Valeriu Iftime nu a fost pe placul vicecampioanei României.

”Au existat discuţii între cei doi patroni, dar a fost un impediment, preţul. Sunt şanse de 0,5% să se mai facă mutarea”, a dezvăluit MM Stoica, pentru Telekom Sport.

Valeriu Iftime, despre transferul lui Dawa la FCSB

„Da, Edjouma va merge la FCSB. Am discutat cu Gigi și sunt mulțumit de propunerea făcută. Am fost întrebat și de Dawa, dar nu sunt dispus să-l dau. Nu putem vinde toți jucătorii. El mai are contract încă 2 ani și jumătate și nu sunt în pericol să-l pierd. Nu se pune problema să plece”, a declarat Valeriu Iftime, conform sursei menționate anterior.