Gigi Becali nu are de gând să se uite la derby-ul dintre Dinamo și Rapid: „Ce să văd? Ce mă interesează pe mine?”

Cele două formații vor juca în această seară, de la ora 20.30, pe stadionul Ștefan cel Mare, în runda cu numărul 13 din Liga 1!

În ciuda atmosferei așteptate la meciul dintre Dinamo și Rapid, Gigi Becali nu a rămas impresionat și a mărturisit că nu îl interesează prea mult de duelul celor două rivale din București. Patronul FCSB-ului a declarat că nu are de gând să privească partida și nici nu are preferințe în privința câștigătoarei.

Totodată, afaceristul a dezvăluit și care sunt singurele echipe din Liga 1 pe care le urmărește.

„Ce să văd, ce mă interesează pe mine de Dinamo și de Rapid? Mă știți că am avut dușmănii? M-a interesat pentru că suporterii spuneau că îi interesează mai mult să batem Rapid și Dinamo decât să luăm campionatul. Dar acum? Dacă erau cu noi la concurență pentru campionat, da.

La Craiova lui Rotaru și la CFR, doar la astea două mă uit, alte ambiții nu am. Dar dacă dau un gol, nu mă mai uit nici la ele, că știu că sunt gata meciurile. Cât e egal, mă uit. Doar la astea mă uit, la alții nu. Nu am răutăți să piardă Dinamo, să piardă Rapid… Ce câștig eu, ce treabă am? Mă interesează pe mine? Nu sunt suporter înfocat, doar am o afacere care vreau să-mi meargă bine”, a transmis Gigi Becali, potrivit GSP.ro.