Gigi Becali rade de cei de la CSA Steaua: ”UEFA ne face Steaua și ne dă bani, și în România e Talpan!”

FCSB s-a calificat în grupele Conference League după ce a trecut de Viking. Gigi Becali a profitat de acest prilej și i-a ironizat pe cei de la CSA Steaua.

”Cum să-l dau afară pe Dică, dacă omul a băgat 7 milioane de euro în buzunar prin calificarea în Conference League.

Apropo, noi nu suntem Steaua dar mai câștigăm câteva sute de mii de euro în plus. Ne dă UEFA pentru că am câștigat Cupa Campionilor Europeni, luăm patru puncte. Nu luăm trei milioane de euro acum, luăm 1.100.000 de euro în plus.

Deci, UEFA ne face Steaua și ne dă bani, și în România e Talpan”, a spus Becali, la Fotbal Club.