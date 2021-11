Gigi Becali râde de contractul lui Edi Iordănescu la FCSB! Ce mesaj i-a trimis astăzi antrenorului

Patronul vicecampioanei României continuă dialogul de la distanță cu fostul său tehnician, la două zile de la anunțul care a luat prin surprindere fotbalul românesc!

Gigi Becali a reacționat din nou în momentul în care a fost întrebat despre înțelegerea pe care a avut-o cu Edi Iordănescu. Deși tehnicianul a încercat prin toate modalitățile posibile să își asigure liniștea la FCSB, afaceristul pare că nu a fost prea impresionat de clauzele din contractul cu antrenorul, pe care le-a și încălcat, de altfel.

Finanțatorul bucureștenilor a dezvăluit că nici măcar nu a citit ce a cerut Iordănescu Jr. în înțelegerea sa cu clubul și a declarat că inclusiv președintele FCSB-ului, Valeriu Argăseală, s-a amuzat pe seama cerințelor lui Edi. Mai mult de atât, patronul echipei a anunțat că i-a trimis chiar astăzi un SMS fostului tehnician, prin care a dorit să îi transmită un mesaj clar.

„Nu e adevărat (n.r. că a vrut să-l dea afară pe Edi Iordănescu). Dacă zile el așa, atunci să fie așa. Totul a plecat de la declarația mea că nu joacă echipa nimic. Ăsta e adevărul. Ce trebuia să zic dacă ăsta e adevărul? E păcatul meu că nu am zis că joacă bine ca să fie liniște. Câteodată nu trebuie să spui adevărul.. A fost greșeala mea că am spus asta, dar am răspuns așa la o instigare. Eu am zis că fac ceva pe contractul ăla. Nici nu l-am citit! Erau niște tâmpenii pe acolo, râdea și Vali Argăseală. Atunci mi-a spus că acele clauze au fost puse ca să aibă liniște, dar ne strângem mâna dacă nu e bine.

Nu îmi răspundea la telefon, nu am vorbit cu el. Nu ne-am mai văzut de când a semnat. Eu nu am apelat la familie, eu chiar îi cer iertare mamei lui și Mariei. Azi dimineață i-am cerut iertare lui Edi. Sunt în post acum. II-am scris: «Nu vreau să mă îndreptățesc, dar îți dau un sfat frățesc: Niciodată să nu ameninți patronul și după să te întorci în curtea lui ca să lucrezi».Mi-a răspuns și el.”, a spus Gigi Becali la Pro X.