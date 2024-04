Gigi Becali, răspuns pentru Victor Pițurcă: ”Nu îți e rușine? De ce nu vorbești de familia ta?”

Victor Pițurcă a avut o serie de declarații la adresa lui Becali.

Fostul selecționer a susținut că patronul își dorește să devină antrenor.

Recent, Gigi Becali i-a răspuns lui Victor Pițurcă.

”Pițurcă, să-ți vezi de treaba ta și de familia ta! Nu îți e rușine? De ce nu vorbești de familia ta? Nu e frumos să vorbești aiurea, un fost prieten… Să facă ironii cu cine vrea, dar nu cu mine. Am o vârstă și nu îmi arde de ironiile lui”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club.

”Am zis eu că știu? Eu nici n-am zis că mă pricep. Eu am principii de viață. Fiecare om are principii de viață. Poate că, cine vrea, are dreptate. Eu le aplic cum vreau eu în viața mea. Eu nu sunt stăpân de oameni. Sunt stăpân de afacerea mea. La mine faci ce zic eu. Stăpânul trebuie să stăpânească.

