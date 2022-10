Gigi Becali, reacție fabuloasă după ce FCSB a fost eliminată din Conference League: „Hai, la revedere! Se ştia dinainte!”

Gigi Becali a oferit o reacție savuroasă după ce echipa sa, FCSB, a fost eliminată din Conference League. Bucureștenii au obținut doar un punct din confruntarea din Belgia cu Anderlecht (2-2).

Latifundiarul din Pipera se gândește doar la banii pe care i-a obținut în urma aventurii europene a FCSB-ului.

„Ce vreţi de la mine? Bă, sunt bani 200 de milioane. Am mai dat şi de la mine!”

„Hai, la revedere! Se ştia dinainte. Am câştigat 200.000 de euro. Eu am câştigat 200 de milioane din transferuri, nu aţi văzut? Bine, cheltuielile au fost de 205-206 milioane. Am băgat în taxe, impozite. Ce vreţi de la mine? Bă, sunt bani 200 de milioane. Am mai dat şi de la mine!

Nu e vorba de echipă. Eu m-am bucurat de venirea lui Tavi Popescu. Înseamnă că îşi revine. Eu mă refer la viitor. Nu avem orizont şi nici viitor. Trebuie să pasez, nu vreau să jucăm doar din valoarea jucătorilor. Trebuie să avem o direcţie. Nimic n-am văzut la belgieni. Nu vreau să îi fac reproşuri lui Dică!”, a declarat Gigi Becali, potrivit sport.ro.