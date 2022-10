Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Tavi Popescu: „Acum nu face nici doi lei. Vedeți? Înainte făcea 100, acum…”

Octavian Popescu a dezamăgit în acest sezon la FCSB. Puștiul minune, care avea evoluții spectaculoase stagiunea trecută, pare că se află pe o pantă descendentă.

Gigi Becali, patronul bucureștenilor, a vorbit recent despre „perla” sa. Iată ce a spus despre Tavi Popescu.

„Acum nu face nici doi lei!”

„Nu am cum să pierd bani din fotbal! Să zicem că am vreo 5 milioane de euro date, plus zece milioane de dolari, cât m-a costat când am luat clubul de la Talpan. Deci 15 milioane.

Dacă eu vând societatea, nu iau 15 milioane pe toți jucătorii pe care-i am? Atunci înseamnă că sunt în câștig, nu? Nu mai spun, că dacă vrea Dumnezeu, pot intra în Liga Campionilor, sau se poate ca un jucător ca Tavi Popescu să «explodeze».

Acum nu face nici doi lei. Vedeți? Înainte spuneam că face 100 de milioane, iar acum spun că nu face niciun ban! Așa era perspectiva atunci, acum spun că eu, dacă aș vrea să-l cumpăr pe Tavi Popescu, nu aș da niciun ban!”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro Arena.

În acest sezon, Octavian Popescu a bifat la FCSB 23 de meciuri, fără niciun gol și cu doar 2 pase decisive.