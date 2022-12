Gigi Becali, schimb dur de replici cu un antrenor: „Ai paradit oriunde te-ai dus! Praf și pulbere! Ai dat tu banii, mă?”

Gigi Becali a avut un schimb dur de replici la Pro Arena cu Vivi Răchita:

Gigi Becali: ”Tu, Vivi, nu (n.r.– să vină antrenor la FCSB), că ai paradit. Ai paradit oriunde te-ai dus și ca antrenor, și ca președinte. Praf și pulbere! Tu, la Petrolul, acolo…”

Valeriu Răchită: ”Ce am făcut, domn președinte, la Petrolul? Am promovat echipa și am făcut un stadion”

Gigi Becali: ”Ai făcut tu stadionul? Ai dat tu cu toporul? Ai dat tu banii, mă? Și ca antrenor ce ai făcut?”

Valeriu Răchită: ”Am licența PRO, dar nu mai vreau să antrenez în fotbalul românesc, să stau pe bancă și să veniți dumneavoastră să faceți schimbările”

Gigi Becali: ”Da, da, păi și eu, când am fost pe la munte, m-am întâlnit cu niște vulpi și mi-au spus că nu le plac strugurii că sunt acri”.

Valeriu Răchită: ”Am din ce să trăiesc, mi-am făcut altă imagine în fotbal”.

Gigi Becali: ”Tu faci cum a făcut finul. Îți zic ce i-am zis și lui Rădoi după ce a plecat de la Craiova. `I-am spus: uite, iți spun ca părintele tău spiritual, uită că ești milionar. Vrei să fii antrenor? Uită milioanele. Nu, tată, muncește`”.