Gigi Becali scoate așii din mânecă! Planul patronului de la FCSB: „O să vedeţi”

Patronul roș-albaștrilor a decis să schimbe strategia la echipa sa și a dezvăluit că nu este dispus să mai cheltuie bani pe transferuri, așa cum a obișnuit de-a lungul anilor!

Totodată, MM Stoica a susținut și el același lucru și a declarat că FCSB se va concentra de acum înainte pe promovarea tinerilor din propria pepinieră, pe care ulterior ar urma să îi vândă contra unor sume considerabile. Mai mult de atât, Gigi Becali are de gând să forțeze introducerea puștilor încă din actualul sezon și chiar a dezvăluit pe cine are în vizor în acest an.

Afaceristul a mărturisit că, în funcție de parcursul FCSB-ului din play-off, va decide dacă va arunca sau nu în luptă doi sau trei jucători de perspectivă. Becali i-a nominalizat mai apoi pe Matei Tănasă și pe Alexandru Musi, două dintre marile pariuri ale patronului în viitorul apropiat.

„Vedem care e situaţia în play-off, dacă ne distanţăm, vom da drumul şi la 2-3 copii. O să vedeţi, că mai avem câţiva copii. Eu o să îl propun pe Tănasă, care e fotbalist, se antrenează cu echipa mare şi dă goluri, şi pe Musi, dar pe Tănasă. Pe cel mic, nu pe ăla mare, că ăla mic îl învaţă pe ăla mare”, a declarat Gigi Becali la ProX.