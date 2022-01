VIDEO | Interviu cu frații Tănasă, noile speranțe de la FCSB. Ce le-au spus părinţii când i-au văzut la TV

Frații Matei (16 ani) și Andrei (19 ani) Tănasă au oferit un interviu pentru FCSB TV. Cei doi fotbaliști au fost aduși la prima echipă a celor de la FCSB, sub coordonarea cuplului Anton Petrea și Thomas Neubert, în 2019, de la Iași.

Cei doi au efectuat pregătirea de iarnă sub comanda lui Anton Petrea.

Matei Tănasă: „A fost o experiență plăcută și sper să mai vin în cantonament cu FCSB. Sper să evoluez cât mai mult și să cresc în joc. Toți colegii ne-au primit foarte bine. (Cum a fost cu antrenorul Anton Petrea?) Este un antrenor de treabă, care ne-a învățat multe și ne poate învăța multe. Antrenamente le poți face cu plăcere. Cu Thomas Neubert faci niște antrenamente plăcute, care te ajută să progresezi. (Vă motivează faptul că se vorbește despre voi în presă?)”. Da, dar trebuie să muncim mai mult, pentru că abia acum începe greul. Preferatul meu este Lionel Messi”.

Andrei Tănasă: ”Când am primi acel mesaj de la domnul MM, am rămas uimit. Munca mea dă roade. Se observă, se vede. Nu am crezut niciodată că o să ajung aici. Am vorbit foarte mult cu Ovidiu Popescu. Chiar m-a încurajat. Mi-e îmi place foarte mult să mă antrenez cu Thomas Neubert. Acesta este punctul meu forte, care mă definește – munca. A fost greu, dar și plăcut. Atâta timp cât faci din plăcere este foarte frumos. Eu și vorbesc cu Matei despre tot ce se scrie în presă și îi spun să țină capul jos și să muncească foarte mult. Să fie serios.

(Ce au zis părinţii când v-au văzut la TV?) Sincer, mama a început să plângă. Am sunat-o pe cameră. E un sentiment foarte frumos, știind că noi am plecat de jos, de la țară și să ajungi unde ești…Erau foarte fericiți. Când știi că acasă îți este greu și sunt multe lipsuri. D-asta noi avem în cap doar multă muncă și seriozitate. (Ce și-a dorit mama voastră toată viața, dar nu a reușit să-și cumpere?) Sincer? O casă. A noastră. Atât. (Vă veți întoarce în Moldova după retragere?) Și o să facem și noi același lucru pe care l-au făcut cu noi oamenii care ne-au ridicat. La rândul nostru, să ajutăm și noi pe alți copii, ca noi, necăjiți. Preferatul meu este Cristiano Ronaldo”.