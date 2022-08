Gigi Becali se ține de cuvânt. Patronul FCSB îi mărește salariul lui Octavian Popescu: ”Tavi are acum jumătate din salariul lui Miculescu!”

MM Stoica a dezvăluit că Gigi Becali îi vă mări salariul lui Octavian Popescu. Patronul FCSB, Gigi Becali, a recunoscut că jucătorii FCSB-ului vor primi prime în cazul în care echipa antrenată de Nicolae Dică se califică în grupele Conference League, iar acest lucru s-a întâmplat.

”Azi, Gigi ne-a spus clar că îi va mări contractul lui Octavian Popescu, chiar dacă el nu a spus niciun cuvânt. Sunt chestii care-l pot afecta. A venit Miculescu, ei (n.r. – Octavian Popescu şi David Miculescu) sunt nedespărţiţi, vorbesc.

Tavi are acum jumătate din salariul lui Miculescu şi va fi la egalitate. Tavi are un an şi ceva în minus, dar are cifre la noi. Chiar dacă nu zice nimic, nu ai cum să nu gândeşti. Asta s-a reglat”, a spus MM Stoica, la OrangeSport.

Ce spunea Gigi Becali

”Au în contract prime, dar nu doar că au în contract, dar sunt câţiva jucători, de exemplu Tavi Popescu, care se va alege cu mai mult. I-am dat 30.000 (n.r. – de euro) ca să-şi ia maşină, împrumut, dar nu o să-i mai cer înapoi. Pe ăia îi las cadou. În plus o să-i dublez şi salariul”, a spus Becali, la PRO Arena.