Gigi Becali șochează din nou: „O să le scadă vaccinaților puterea și noi luăm campionatul!”

Afaceristul din Pipera a mărturisit în mai multe rânduri că a fost salvarea mai multor persoane infectate cu COVID-19!

Gigi Becali a fost unul dintre cei care s-au oferit încă de la începuturile pandemiei să ajute oamenii și să aducă în țară medicamentele necesare. Marius Șumudică, Dani Coman, Anamaria Prodan, Ionuț Luțu, Anghel Iordănescu sau Adrian Porumboiu sunt doar câteva dintre numele care s-au vindecat de COVID-19, după “rețeta” patronului de la FCSB.

Totodată, Becali este unul dintre cei care susțin ideea nevaccinării și a încercat pe cât posibil să îi facă și pe jucătorii săi să nu recurgă la administrarea serului, invocând mai multe teorii personale. Mai mult de atât, finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit și metoda inedită la care a apelat pentru a se trata de coronavirus.

„M-au întrebat jucătorii dacă se pot vaccina. Le-am spus: «Vreți vaccin, nu mai faceți copii». Aceasta este părerea mea. Să vedem peste șase luni cine o să pice, să vedeți când o să le scadă puterea vaccinaților, iar noi luăm campionatul. Da, le-am dat jucătorilor Arbidol. Ivermectină nu le-am dat, că e substanță interzisă și ajungeau la dopaj. Jucătorii mei sunt armăsari, n-au simțit boala, n-au avut nevoie de spitalizare.

Eu fac gargară cu țuică de două ori în fiecare zi. Cred că am avut COVID de 50 de ori. Eu îl simt. În nas, în gât. Fac puțină gargară și gata, îl arunc! Eu îl simt în gât. Mă gâdilă în nas, în gât. Îi zic nevestei mele: «Vezi că azi iar m-a atacat COVID-ul». Scuip de două ori și am terminat cu COVID. Fac niște gargară cu niște țuică mai tare și gata, am aruncat COVID-ul. Anticorpii mei creșteau, în loc să scadă. Nu înseamnă că am avut de șapte ori COVID? Mie nu mi-e frică!”, a spus Gigi Becali pentru România TV.