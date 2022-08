Gigi Becali, soluție disperată la FCSB: „M-am gândit să-l bag pe Edjouna atacant, să dea cu capul!”-Pe cine a mai pus ochii latifundiarul din Pipera!

FCSB a reușit doar un egal chinuit cu cei de la Hermannstadt (2-2). Atacul echipei rămâne în continuare o verigă lipsă de la plecarea lui Florin Tănase, însă Gigi Becali ar fi găsit soluția.

Mai exact, patronul FCSB-ului este atât de încântat de mijlocașul francez Malcom Edjouma, încât l-ar utiliza pe poziția de atacant. De asemenea, Becali a mai propus două nume surpriză pentru atacul echipei.

„Merge și atacant dacă e înalt și dă cu capul!”

„L-aș lua numai să dea cu capul (n.r. – Radu Drăgușin). De aia am luat țepe la fundașii centrali, că eu mă gândesc că e înalt și dă cu capul, cum era Szukala. Uite, mi-a plăcut acum fundașul central de la Mioveni. Unul înalt, român, am uitat cum îl cheamă. Are și nume reprezentativ românesc. Burnea, da, bravo! Joacă în stânga? O să-l luăm și-l facem fundaș central! Merge și atacant dacă e înalt și dă cu capul. Eu tot m-am gândit să-l băgăm pe Malcom atacant, dar nu vor ei.

Așa m-am gândit eu, dar mi-au zis că ne facem de râs. El e cel mai bun închizător din România (n.r. – Malcom Edjouma).

Până la urmă o să iau doi baschetbaliști să dea cu capul”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro Arena.

Ce spune Gigi Becali despre Andrea Compagno, vârful adus de la FCU Craiova!

„Am vrut un tanc în atac, iar acum îl am. Eu știu că Dică îl plăcea și pe Bauza, dar am avut ghinion că Bauza s-a accidentat. Dar la mijloc stau totuși mai bine și nu suntem disperați să îl luăm acum și pe Bauza. Noi în atac acolo aveam mare nevoie de unul precum Compagno”, a spus Gigi Becali, pentru cei de la ProSport.

Cu Bogdan Rusu suspect de o accidentare destul de gravă, FCSB mai poate miza în atac pe Miculescu și Stoica în acest moment.

FCSB va juca miercuri, 31 august, pe terenul liderului Farul Constanța. După 6 etape disputate, FCSB ocupă locul 13 cu doar 7 puncte.