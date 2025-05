Gigi Mustață anunță cel mai mare transfer făcut de FCSB înaintea meciului cu Universitatea Craiova. „Sold out!”

FCSB a reușit să câștige un nou titlu de campioană, al doilea consecutiv, iar acum jucătorii pregătiți de Elias Charalambous se pregătesc să ridice trofeul deasupra capului.

Acest lucru se va întâmpla la meciul de sâmbătă, 17 mai, dintre roș-albaștrii și Universitatea Craiova. Gigi Mustață a anunțat câți suporteri vor fi prezenți.

Gigi Mustață anunță cel mai mare transfer făcut de FCSB înaintea meciului cu Universitatea Craiova

Gigi Mustață a dezvăluit că echipa a parafat un nou transfer, anume un stadion sold-out la meciul cu titlul pe masă. Liderul Peluzei Nord a anunțat că e pregătită o coregrafie specială.

Suporteri de peste tot din țară, dar și din diaspora, vor participa la evenimentul de celebrare a campionatului. Totodată, FCSB va merge cu un autocar special prin oraș la finalul partidei.

„Am făcut un transfer mare acum. (n.r. – Pe cine?) Sold out! E sold out, sunt foarte serios. Cu tot ce au oprit la jucători, biletele pe care le plătesc jucătorii, cred că mai sunt împrăștiate 2-3 pe colo, 2-3 pe colo. În rest, e sold out. Sunt cam 50.000 de bilete. Nu se știe câți vin de la Craiova.

Am pregătit un spectacol frumos, un spectacol pentru suporteri, pentru echipă. E un campionat pe care l-am câștigat cu 3 etape înainte și cred că suporterii merită un spectacol frumos din partea noastră. Echipa la fel, merită un spectacol frumos.