Gimnastică ritmică: Fenomenala Amalia Lică a revenit în România cu patru medalii de aur la CE de junioare. Ea se pregăteşte pentru examenul de capacitate şi spune că preferă româna în locul matematicii

Sportiva Amalia Lică, în vârstă de 15 ani, a revenit la Bucureşti, după ce a câştigat patru medalii de aur la Campionatele Europene de gimnastică ritmică pentru junioare de la Budapesta. Amalia se pregăteşte acum pentru examenul de capacitate şi spune că preferă limba română în locul matematicii.

Amalia Lică a fost întâmpinată la aeroportul de colegi de şcoală, dar şi de la echipa de club.

”Sunt foarte mândră de ce am reuşit să fac. Cred că medaliile vor avea un loc special în camera mea. Examenul de capacitate nu este la fel de stresant ca o competiţie mare. Sper să am note bune, să nu am probleme la intrarea la liceu. Nu mi-e frică de capacitate, de obicei mă prind de ce trebuie să fac în exerciţii, dacă nu ştiu, îmvăţ mai mult. Mie îmi place mai mult româna decât matematica. mi se pare de artişti aşa. La competiţie am fost emoţioonată de fiecare dată când vedeam că iau aur, apoi când m-am întâlnit cu antrenoarea şi când a cântat imnul”, a declarat Amalia la Aeroportul Henri Coandă.

Irina Deleanu, preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică, a declarat că triumful de la Budapesta este istoric. ”Este un moment istoric pentru gimnastrica ritmică românească. Suntem mândri de Amalia şi Lisa (n.r. – Lisa Garac). Amalia ne–a şoicat într-un mod pozitiv, cu titurile ei”.

Sportiva Amalia Lică a câştigat, joi, trei medalii de aur în finalele pe obiecte ale junioarelor din cadrul Campionatelor Europene de la Budapesta. Lică a obţinut în urmă cu o zi şi aurul pe echipe.

Amalia Lică s-a clasat pe primul loc la cerc, măciuci şi panglică.

Românca, antrenată de Adriana Mitroi, a impresionat asistenţa şi specialiştii prin eleganţă, tehnică şi atitudine.