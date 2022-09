Giovanni Becali a confirmat oferta! 9 milioane pentru atacantul lui Gigi Becali

Giovanni Becali a vorbit despre Florinel Coman. Impresarul a dezvăluit că Sporting a făcut o ofertă de 9 milioane de euro pentru Florinel Coman.

”Florinel chiar merită. Nu mai e Coman care a fost îm umbră un an jumate. Încet el poate să îşi revină. Am avut ofertă de 9 milioane de la Sporting pentru Coman. După 2 săptămâni, am avut ofertă din America de la Orlando City, chiar de faţă cu el”, a dezvăluit Giovanni Becali pentru Orange Sport.

Edi Iordănescu despre Florinel Coman

”Florinel Coman poate ajuta România pentru EURO. E un jucător care vine după o perioadă foarte grea şi pe care-l cunosc foarte bine. Îi cunosc foarte bine şi potenţialul. Ţinând cont şi de absenţele lui Mihăilă şi Ivan, este o mână întinsă pentru Florinel Coman. Iar aşteptarea mea este foarte mare de la el, ca el să dea două mâini înapoi pentru naţională”, a spus Edi Iordănescu, înaintea meciului cu Finlanda.