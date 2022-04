Giovanni Becali a oferit detalii despre starea impresarului Mino Raiola!-„Asta înseamnă minune!”

Vestea că Mino Raiola, celebrul impresar de jucători, ar fi murit, a zguduit fotbalul mondial. Ulterior, s-a dovedit că informația era falsă, italianul postând în acest sens un mesaj pe contul său. Giovanni Becali, agentul român de jucători, a oferit detalii despre starea italianului.

Mai exact, Giovanni consideră că doar o minune îl mai ține în viață pe Mino Raiola, a cărui condiție este precară.

„A fost deschis, a fost închis la loc, fără nicio şansă să scape!”

„Ne-am înşelat puţin cu moartea lui. Dacă Dumnezeu poate să facă o minune, asta înseamnă minune, dacă el se salvează. Din ianuarie, el a fost adus la spital, a fost deschis, a fost închis la loc, fără nicio şansă să scape.

Asta înainte de a se termina perioada de mercato, pe 31 ianuarie. A mai dus-o în februarie, martie, aprilie. Nu ştiu cât o mai duce. Doar printr-o minune.

Nu ştiu dacă s-a îngrijit prea mult de corpul lui, el fiind mai scund ca mine, are 1,68 – 1,69. Dar banii nu te salvează niciodată, sănătatea e ceva de preţ”, a declarat Giovanni Becali pentru DigiSport.

Mino Raiola este un celebru agent de jucători. Cel mai răsunător nume din „colecția” sa este suedezul Zlatan Ibrahimovich. Listei i se adaugă Haaland, Donnarumma, Pogba, Balotelli, de Ligt, Moise Kean și mulți alții.

Afacerile sale ar putea fi preluate de alt cineva, dacă italianul ar deceda.

„El are un frate care se ocupă, pe care îl are în firmă şi toate problemele astea nu rămân pe drumuri. Are şi a doua soţie, cu care încă nu e căsătorit, şi are şi ea grijă.

Vă daţi seama că, atuni când nu e el, mulţi dintre jucători vor strâmba din nas. Nu ştiu cât de bine poate să comunice cu ei. Ibrahimovic s-a şi dus la spital, eu îl cunosc bine. Dar Pogba şi mulţi alţii, dacă nu au relaţia directă cu el, e greu să mai…”, a mai adăugat Giovanni Becali.