Giovanni Becali: „Eram un puşcariaş!”. Confesiuni din perioada de după gratii. Numele grele din Europa care au venit să îl viziteze!

Celebrul Giovanni Becali, agentul român de jucători, a vorbit despre una din perioadele grele ale vieții sale. Acesta nu s-a ferit să povestească de episodul condamnării sale la închisoare. Giovanni a oferit detalii despre jucătorii pe care îi manageria atunci, dar și despre numele grele care l-au vizitat.

Mai precis, Giovanni Becali, după spusele sale, s-ar fi bucurat de vizita unor oameni importanți, cu capital.

„E greu să mergi la puşcărie şi să vizitezi un puşcăriaş!”

„Da, aşa e, puţini au rămas atunci lângă noi. Mourinho a vrut să vină la mine, nişte bulgari, miliardari, au venit la mine …

Dar dintre jucători, puţini au rămas. Pentru că era şi o situaţie ingrată. E greu să mergi la puşcărie şi să vizitezi un puşcăriaş pentru că eram un puşcariaş. Acolo nu mai eram Giovanni Becali”, a mărturisit Giovanni Becali, pentru DigiSport.

De asemenea, Ioan Becali a mai povestit un episod savuros, dintr-o vizită a în Italia, la Inter Milano:

„Sunt caractere şi caractere. Am fost cu frate-meu la cantonamentul lui Inter, la un moment dat. Era Mourinho antrenor acolo. Am ajuns acolo, am discutat cu Moratti, care fusese invitatul meu două zile în România.

Mai erau vreo 15 minute din antrenament şi am intrat şi noi acolo. Iar la final au venit la noi. Şi Figo şi Ibrahimovic şi Zanetti. Ne-am îmbrăţişat, cutare … Mourinho s-a şi mirat. ‘Bă, dar de unde vă cunoaşteţi voi’„, a mai adăugat acesta.