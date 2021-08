VIDEO | Gol pentru Dennis Man, în prima etapă a Ligii a 2-a din Italia, în meciul Frosinone – Parma

Dennis Man a început cu un gol noul sezon din Serie B. Internaționalul român a marcat golul de 2-1 pentru Parma în meciul disputat în deplasare cu Frosinone, în prima etapă a ligii a doua de fotbal din Italia.

Dennis Man a început ca titular în deplasarea de la Frosinone. Gazdele au deschis scorul în minutul 31, prin Alessio Zerbin. Oaspeții au egalat 10 minute mai târziu, prin Gennaro Tutino.

Dennis Man a dus scorul la 2-1 pentru Parma, în minutul 52, din pasa lui Juan Francisco Brunetta.

Dennis #Man gets off the mark following a fantastic run and assist from #Brunetta 🤩👏#FrosinoneParma 🟡 1-2 ⚪ (52′) pic.twitter.com/96yK2ME0VL

