Golofca, în extaz după golul marcat cu Craiova: „Mi-am făcut un cadou frumos, pentru că mâine e ziua mea”

Sepsi a învins-o, miercuri, cu scorul de 2-1, pe CS U Craiova, în turul semifinalelor Cupei României.

Cătălin Golofca a marcat golul victoriei în minutul 87. Mijlocașul echipei covăsnene împlinește 32 de ani pe 21 aprilie.

„E o victorie frumosă, am jucat cu o echipă foarte bună, ne-am dăruit, am muncit, am alergat și am câștigat pe final.

Nu am mai marcat de mult, chiar mi-am făcut un cadou frumos, pentru că mâine e ziua mea, dar important e că am câștigat și mergem la retur cu șanse mai mari”, a spus Golofca la final.

„Sunt același fotbalist, doar că nu am mai marcat, asta e singura problemă, am avut ocazii, am avut trac la finalizare, dar sper ca, cu golul ăsta, pe final de campionat și în Cupă, să îmi ajut echipa.

Noi veneam după rezultate foarte bine, aveam încredere azi în noi, știam că Craiova era echipă foarte bună, cu multă calitate, ne-au pus probleme, dar am crezut în noi și am reușit să câștigăm pe final.

Ne-am dăruit mult, la 1-1 au venit peste noi în unele momente, dar apoi am început din nou să jucăm, publicul ne-a ajutat și, cu șansă pe final, pe contraatac, am înscris și am câștigat”, a adăugat Golofca.

În prima semifinală, FC Voluntari a învins-o, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, pe FC Argeş. Partidele retur sunt programate în perioada 10-12 mai.