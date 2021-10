Golul lui Ianis Hagi, remarcat de un fost mare internaţional: ,,A dat cu ciocul! A fost o acţiune de mare clasă”

România s-a văzut înfrântă la finalul jocului cu Germania din preliminariile Campionatului Mondial, scor 1-2, după ce la pauză a condus cu scorul de 1-0.

Golurile partidei de la Hamburg au fost marcate de către Ianis Hagi, în minutul 9 al jocului, în timp ce nemţii au întors scorul în repriza a doua, prin Serge Gnabry, în minutul 52, cu un şut din afara careului şi Thomas Muller, în minutul 81. În urma acestui rezultat, România ocupă locul 4 în clasamentul Grupei J, cu 10 puncte acumulate din 7 partide disputate până acum.

Viorel Moldovan, fost mare internaţional, a rămas impresioant de Ianis Hagi în meciul cu Germania. Acesta apreciază că acţiunea fotbalistului de la faza golului a fost una de mare clasă.

,,Păcat că, în anumite momente, nu am reuşit să punem mai multe probleme în ofensivă, să ne ducem şi să speculăm vulnerabilităţile lor mai ales în axul central defensiv, să ajungem în situaţii de unu-la-unu, ceea ce am făcut în debutul jocului, când am reuşit să şi marcăm prin Ianis Hagi, după o acţiune individuală, săltat Rudiger acolo, pe partea stângă, a intrat în careu şi a dat cu ciocul – cum se spune – cu sovieticul, a reuşit să înscrie.

A fost o acţiune de mare clasă şi o execuţie foarte rapidă din partea lui Ianis. Chiar mi-a plăcut, nu a mai pierdut timpul, a armat-o şi a reuşit să deblocheze rezultatul.”, a declarat Viorel Moldovan, pentru Digisport.