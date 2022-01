Greşeala care a costat-o pe Dinamo 200 de mii de euro: ,,Am puterea să recunosc”

Dinamo putea da lovitura pe piaţa transferurilor. Trupa din Ştefan cel Mare a ratat o mutare care i-ar fi putut aduce în conturi nu mai puţin de 200 de mii de euro.

Mihai Neicuţescu putea pleca de la Dinamo, iar clubul s-ar fi ales cu o sumă impresionantă. Florin Prunea s-a opus mutării în ultimul său mandat la Dinamo, iar acum jucătorul a semnat gratis cu FC Buzău, în Liga a 2-a.

,,Am greșit cu Neicuțescu, mai bine îl lăsam să plece. Mai și greșești, am puterea să recunosc. Negoiță a avut dreptate atunci când mi-a zis să-l dăm. Era o ofertă de 200.000 de euro, ce a mai făcut Neicuțescu de atunci? Era un jucător tânăr, credeam că Dinamo poate lua mai mult pe el.

A fost o greșeală din partea mea. Timpul nu mi-a dat dreptate, evoluția lui a fost în jos de atunci. Am avut încredere în el, am văzut că a ajuns la Buzău, la Liga 2. Eu am crezut în el, dar tot timpul avea trei-patru kilograme în plus, nu avea grijă de el.

Accidentările lui n-au fost întâmplătoare. Când ai patru-cinci kilograme în plus, ai o piatră pe care o porți cu tine. E normal să te lase genunchii când ai o asemenea greutate, totul ține de tine”, a declarat Florin Prunea, pentru Digisport.