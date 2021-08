Dumitru Dragomir, fost preşedinte al LPF, a reacţionat dupămeciul vpe care formaţia ardeleană l-a pierdut în play-off-ul de Europa League. Acesta este de părere că s-au făcut greşeli în această vară în momentul în care un fundaş de bază a fost lăsat să plece de la echipă.

Campioana României a pierdut partida tur din play-off-ul Europa League, după 0-4 pe terenul celor de la Steaua Roșie Belgrad!

Golurile au fost marcate de Milan Pavkov (min- 5), Alexandar Katai (min-38), Ben Nabouhane (min- 68) și Mirko Ivanic (min- 77). Duelul dintre cele două formații s-a desfășurat sub privirile a peste 35.000 de fani, prezenți pe Marakana.

,,Din toată apărarea CFR Cluj nu poți să scoți măcar unu de Liga 1. Au greșit că au renunțat la Vinicius. Nu au avut un mijlocaș în fața fundașilor centrali. Parcă jucau cu o echipă de Liga 2. Nu mă enervez. E o nenorocire acum! Cu ce jucători să joace Șumudică? Fotbalul nostru e la pământ! Șumudică nu are echipă! Alibec este nume, dar atât. Nu ați văzut ce greșeli au făcut în apărare? Nu am văzut în viața mea așa lipsă de fundași. Nu cred că o să fie dat afară. Eu cred că Șumudică are un contract beton, dar nu are echipă de primul loc. Nu cred că Șumudică a avut tangențe cu transferurile, în afară de cel al lui Alibec.

Eu cred că toți sunt vinovați, toți care conduc fotbalul. Pe mine mă scoteau din țară dacă se întâmpla asta pe timpul meu. CFR Cluj e o echipă de pluton, mă și mir cum e pe primul loc.”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru ProSport.